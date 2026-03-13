vendredi, 13/03/2026   
   Beyrouth 02:03
    Liban : Résistance islamique : Nos combattants ont lancé une attaque aérienne avec des essaims de drones d’attaque sur les casernes israéliennes de Shraga et Yaftah.

      La télévision iranienne annonce une nouvelle vague d’attaques de missiles sur les territoires occupés.

      Guerre contre l’Iran : un avion ravitailleur américain KC-135 s’écrase en Irak. Khatam al-Anbiya assure qu’il a été abattu par des défenses irakiennes

      Agression israélienne contre le Liban : 3 raids aériens ces dernières minutes : à proximité de l’hôpital St Georges, sur l’autoroute Sayyed Hadi Nasrallah et à Jnah

