    Agression israélienne contre le Liban : Deux frappes aériennes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, dans un contexte d’intense activité de drones et d’avions de combat ennemis.

      La télévision iranienne annonce une nouvelle vague d’attaques de missiles sur les territoires occupés.

      Guerre contre l’Iran : un avion ravitailleur américain KC-135 s’écrase en Irak. Khatam al-Anbiya assure qu’il a été abattu par des défenses irakiennes

      Agression israélienne contre le Liban : 3 raids aériens ces dernières minutes : à proximité de l’hôpital St Georges, sur l’autoroute Sayyed Hadi Nasrallah et à Jnah

