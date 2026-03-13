vendredi, 13/03/2026   
   Beyrouth 02:04
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    CBS News : Jeudi, 19 soldats américains ont été transférés en Allemagne pour y être soignés après avoir été grièvement blessés lors des attaques iraniennes.

      En Lien

      Les médias israéliens rendent compte de tirs simultanés de missiles depuis le Liban et l’Iran

      Les médias israéliens rendent compte de tirs simultanés de missiles depuis le Liban et l’Iran

      La télévision iranienne annonce une nouvelle vague d’attaques de missiles sur les territoires occupés.

      La télévision iranienne annonce une nouvelle vague d’attaques de missiles sur les territoires occupés.

      Guerre contre l’Iran : un avion ravitailleur américain KC-135 s’écrase en Irak. Khatam al-Anbiya assure qu’il a été abattu par des défenses irakiennes

      Guerre contre l’Iran : un avion ravitailleur américain KC-135 s’écrase en Irak. Khatam al-Anbiya assure qu’il a été abattu par des défenses irakiennes