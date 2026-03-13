vendredi, 13/03/2026   
    Macron : Un soldat français tué dans une attaque à Erbil, en Irak

      Médias israéliens: Plus de dix personnes ont été blessées lorsqu’un missile a touché directement un bâtiment à Zarzir, en Galilée.

      Macron : Un soldat français tué dans une attaque à Erbil, en Irak

      La Résistance islamique en Irak : Pour défendre la souveraineté de notre pays et son espace aérien violé par les avions des forces d’occupation, nos moudjahidines ont abattu un avion KC-135 dans l’ouest de l’Irak avec l’arme appropriée.

