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    Correspondant d’Al-Manar : Nouvelle salve de roquettes en direction de rassemblements des forces de l’ennemi en territoire libanais, dans le secteur oriental

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      Guerre psychologique : les Libanais tournent en dérision le larguage des milliers de tracts appelant à désarmer le Hezbollah

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      La Résistance islamique au Liban a tiré, à 13h30, une salve de roquettes contre un rassemblement de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la colonie de Metulla

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      Hamas : Cette année, la Journée mondiale d’Al-Qods est une opportunité pour unir les efforts de la Nation et renforcer l’action commune afin de soutenir la fermeté des Jérusalémites face à la guerre sioniste-américaine

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