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    Cheikh Qassem : La libération de la Palestine a des implications importantes pour le bien du peuple, tandis que l’occupation continue de la Palestine et de Jérusalem a des répercussions négatives dans le monde entier.

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      Cheikh Qassem : Au Liban, nous menons une bataille de défense légitime contre l’agression israélo-américaine déchainée.

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      Cheikh Qassem : Le Hezbollah et les combattants de la résistance au Liban, qui soutiennent Gaza, ont consenti de grands sacrifices, a leur tête la perte du Maitre des Martyrs de la Oumma, de Sayyed al-Hachemi et des autres martyrs.

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      Cheikh Qassem : Nous, le Hezbollah et la Résistance islamique, resterons aux côtés de la Palestine, la soutenant et l’appuyant jusqu’à sa libération complète.

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