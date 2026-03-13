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Cheikh Qassem : L’arrêt de l’agression, le retrait des territoires occupés, la libération des prisonniers, le retour des personnes déplacées et le début de la reconstruction sont les solutions pour que la résistance mette fin à ce combat.
13-03-2026 21:20 PM
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