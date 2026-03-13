vendredi, 13/03/2026   
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    Cheikh Qassem : L’arrêt de l’agression, le retrait des territoires occupés, la libération des prisonniers, le retour des personnes déplacées et le début de la reconstruction sont les solutions pour que la résistance mette fin à ce combat.

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      Riposte de l’Iran : Des sirènes ont retenti dans le Néguev et à Dimona en raison de l’arrivée de missiles iraniens. (Al-Qods news)

      Riposte de l’Iran : Des sirènes ont retenti dans le Néguev et à Dimona en raison de l’arrivée de missiles iraniens. (Al-Qods news)

      Riposte de l’Iran : des Israéliens blessés ou tués dans la Néguev après des tirs de missiles iraniens. (Médias israéliens)

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      Liban : Résistance islamique : nous avons ciblé un rassemblement de soldats de l’armée ennemie israélienne dans le quartier est de la localité d’al-Khiam avec une salve de roquettes.

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