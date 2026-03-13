vendredi, 13/03/2026   
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    Agression israélienne sur le Liban : Des avions de guerre israéliens ont attaqué la localité de Jebchit, dans le sud. (Correspondant d’Al-Manar)

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      Riposte de l’Iran : Des sirènes ont retenti dans le Néguev et à Dimona en raison de l’arrivée de missiles iraniens. (Al-Qods news)

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      Riposte de l’Iran : des Israéliens blessés ou tués dans la Néguev après des tirs de missiles iraniens. (Médias israéliens)

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      Liban : Résistance islamique : nous avons ciblé un rassemblement de soldats de l’armée ennemie israélienne dans le quartier est de la localité d’al-Khiam avec une salve de roquettes.

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