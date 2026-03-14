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    Le CENTCOM annonce le décès du sergent technique Tyler Simmons, de la Garde nationale aérienne de l’Ohio, dans le crash d’un avion ravitailleur de type KC-135 dans l’ouest de l’Irak

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