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    Iran : Les forces armées iraniennes annoncent que leurs défenses aériennes ont abattu un drone américain de type MQ-9 près de Bandar Abbas, dans le sud du pays

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      CGRI: Le passage des pétroliers et des navires commerciaux des agresseurs et de leurs alliés par le détroit demeure interdit. En cas de mouvement ou de passage, ils seront pris pour cibles.

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      CGRI: Le détroit d’Ormuz est sous le contrôle intelligent et total des forces navales des Gardiens de la Révolution.

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      CGRI: Les bases des terroristes américains dans la région subissent des frappes intensives de missiles et de drones menées par nos forces navales.

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