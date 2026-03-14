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Le commandant des forces navales du CGRI: Les radars Patriot, la tour de contrôle, les hangars d’avions, la piste centrale et les réservoirs de carburant figurent parmi les cibles incendiées.
14-03-2026 13:55 PM
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CGRI: Le passage des pétroliers et des navires commerciaux des agresseurs et de leurs alliés par le détroit demeure interdit. En cas de mouvement ou de passage, ils seront pris pour cibles.
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CGRI: Le détroit d’Ormuz est sous le contrôle intelligent et total des forces navales des Gardiens de la Révolution.
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CGRI: Les bases des terroristes américains dans la région subissent des frappes intensives de missiles et de drones menées par nos forces navales.
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