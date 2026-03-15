Riposte de l’Iran : Le CGRI a revendiqué dans sa vague 50 le ciblage de six bases américaines : Al Dhafra (EAU), Fujairah (EAU), Juffair (Bahreïn), la Cinquième flotte navale (Bahreïn), Ali Al Salem (Koweït) et al-Azraq (Jordanie).