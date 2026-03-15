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Riposte de l’Iran : Le CGRI a revendiqué dans sa vague 50 le ciblage de six bases américaines : Al Dhafra (EAU), Fujairah (EAU), Juffair (Bahreïn), la Cinquième flotte navale (Bahreïn), Ali Al Salem (Koweït) et al-Azraq (Jordanie).
15-03-2026 00:42 AM
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