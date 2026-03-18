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Médias israéliens : sous la menace des missiles et des roquettes, 4 000 colons sont évacués et 25 hôtels réservés en « Israël »
18-03-2026 11:09 AM
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