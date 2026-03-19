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USA : Des données non officielles révèlent que la dette du gouvernement américain a dépassé la barre des 39 000 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. (usdebtclock.org)
19-03-2026 03:04 AM
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