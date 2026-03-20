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    Médias israéliens : Une salve de missiles a été lancée depuis le Liban vers la Haute Galilée, simultanément à une salve iranienne dirigée vers le centre.

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      Vidéo | La Résistance islamique bombarde la colonie de Kiryat Shmona, au nord de la Palestine occupée, avec une salve de roquettes.

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      En raison des missiles de l’Iran et du Hezbollah… Interruption de la conférence de Netanyahu. Lancement de la 67e vague de l’opération « Promesse Tenue 4 »

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      Médias israéliens : Les sirènes d’alarme retentissent en Galilée occidentale par crainte d’une infiltration de drones

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