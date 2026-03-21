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Résistance islamique au Liban: Affrontements aux armes légères et moyennes avec une force israélienne tentant de s’infiltrer depuis la zone de Tabassin vers le bâtiment de la municipalité de Naqoura. leur infligeant des pertes confirmées.
21-03-2026 12:13 PM
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