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    Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé un rassemblement de soldats et de véhicules de l’armée de l’ennemi israélien à Mashrou’ al-Taybeh à l’aide d’un missile qualitatif

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      Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé un rassemblement de soldats et de véhicules de l’armée de l’ennemi israélien à Mashrou’ al-Taybeh à l’aide d’un missile qualitatif

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      Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé un rassemblement de soldats de l’armée de l’ennemi israélien aux abords du centre de détention d’al-Khiam par une salve de roquettes.

      Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé un rassemblement de soldats de l’armée de l’ennemi israélien aux abords du centre de détention d’al-Khiam par une salve de roquettes.

      Résistance islamique au Liban: Affrontements aux armes légères et moyennes avec une force israélienne tentant de s’infiltrer depuis la zone de Tabassin vers le bâtiment de la municipalité de Naqoura. leur infligeant des pertes confirmées.

      Résistance islamique au Liban: Affrontements aux armes légères et moyennes avec une force israélienne tentant de s’infiltrer depuis la zone de Tabassin vers le bâtiment de la municipalité de Naqoura. leur infligeant des pertes confirmées.