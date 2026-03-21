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    CGRI: Nous avons détruit des sites au sein des bases d’Ali Al-Salem, d’Al-Kharj et de Victory à l’aide de drones et de missiles lourds, dans le cadre d’une stratégie d’usure progressive.

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      CGRI: Nous avons détruit des sites au sein des bases d’Ali Al-Salem, d’Al-Kharj et de Victory à l’aide de drones et de missiles lourds, dans le cadre d’une stratégie d’usure progressive.

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