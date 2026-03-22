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    Les défenses aériennes israéliennes ont essayé plusieurs fois d’intercepter le missile iranien qui s’est écrasé sur Arad au sud de l’entité sioniste (Médias israéliens)

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      L’Iran riposte aux attaques meurtrières contre Ilam et Natanz : des missiles sur Dimona et Arad : au moins 20 tués et des dizaines de blessés

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      Chaine 12 israélienne : le chef d’état-major israélien a autorisé l’exécution d’attaques pendant les heures de nuit sur tous les fronts de la guerre

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      Un responsable iranien à l’agence Tasnim news : l’Iran n’a pas publié d’ordre d’évacuation a l’attention de Doha. L’Iran considère les peuples de la région comme des peuples frères et il vise exclusivement les intérêts américains et sionistes dans la région.

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