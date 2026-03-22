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    Médias israéliens : Le bilan s’élève à 20 blessés dans les secteurs de Petah Tikva et Ramat Gan, au centre de l’entité sioniste, suite à l’impact de missiles iraniens.

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      Chute d’une ogive à sous-munitions sur un véhicule à Tel-Aviv.

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