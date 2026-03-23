lundi, 23/03/2026   
   Beyrouth 12:35
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Conseil de défense iranien: La seule et unique voie pour le passage du détroit d’Ormuz par les pays ne participant pas à la guerre est la coordination avec l’Iran

      En Lien

      Ministère iranien de l’Énergie : Nous sommes prêts à gérer la situation, même dans les pires scénarios

      Ministère iranien de l’Énergie : Nous sommes prêts à gérer la situation, même dans les pires scénarios

      Yediot Aharonot: Depuis son entrée en guerre le 2 mars et jusqu’au 21 mars, le Hezbollah a mené 779 vagues d’attaques contre « Israël »

      Yediot Aharonot: Depuis son entrée en guerre le 2 mars et jusqu’au 21 mars, le Hezbollah a mené 779 vagues d’attaques contre « Israël »

      Conseil de défense iranien: Toute agression contre les îles iraniennes fera l’objet d’une riposte par le minage des passages, des routes maritimes et des côtes

      Conseil de défense iranien: Toute agression contre les îles iraniennes fera l’objet d’une riposte par le minage des passages, des routes maritimes et des côtes