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    Air Force Magazine: Au moins 20 appareils de l’US Air Force ont été endommagés ou détruits au cours des trois semaines de la guerre avec l’Iran

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      Liban: L’occupation israélienne frappe un appartement à Bshamoun, 2 martyrs et plusieurs blessés. Une station-service pulvérisée au sud

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      Médias israéliens: 10 puissantes explosions entendues à Tel-Aviv et dans le centre, suite à des frappes de missiles iraniens que les systèmes de défense aérienne n’ont pas réussi à intercepter

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