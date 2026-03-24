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    Député du Hezbollah Hassan Fadlallah: « Que personne ne parie sur un possible affaiblissement de l’environnement de la Résistance ; c’est le terrain qui imposera le cadre politique. »

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      Député du Hezbollah Hassan Fadlallah : « Il est impératif de revenir au Document d’entente nationale qui stipule le soutien à la Résistance, conformément à ce qui a été énoncé dans le communiqué ministériel fondateur après l’accord de Taëf »

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      Médias israéliens: « 100 blessés dans les rangs de l’armée israélienne depuis le début de la bataille avec l’Iran et le Hezbollah. »

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