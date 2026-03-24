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Iran : Plus de 230 étudiants ont été tués et 600 établissements scolaires détruits depuis le début de l’agression.
24-03-2026 18:56 PM
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