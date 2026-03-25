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    Porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya: La situation ne reviendra à son état antérieur que par notre volonté.

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      Handala : Ces documents ne révèlent pas seulement les secrets du Mossad, mais dévoileront également les détails de projets d’assassinats et d’opérations clandestines

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      Le groupe de pirates informatiques Handala publie 14 Go de documents personnels et ultra-confidentiels appartenant à l’ancien chef du Mossad, Tamir Pardo

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