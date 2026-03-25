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    Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé des infrastructures appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la colonie de Karmiel avec une salve de missiles.

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      Communiqué du Secrétaire Général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem

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      Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé un véhicule Humvee appartenant à l’armée de l’ennemi israélien dans la ville frontalière de Maroun al-Ras avec un drone d’attaque, et nous avons réalisé un impact direct

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      Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé la base de Meron pour la surveillance et la gestion des opérations aériennes, au nord de la Palestine occupée, avec un drone d’attaque.

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