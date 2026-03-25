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Résistance islamique au Liban: Nous avons ciblé la base de Meron pour la surveillance et la gestion des opérations aériennes, au nord de la Palestine occupée, avec un drone d’attaque.
25-03-2026 15:07 PM
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