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Liban : la Résistance islamique a revendiqué la destruction de 8 chars Merkava et d’un bulldozer D9 israéliens durant les combats dans la localité de Taybeh
25-03-2026 22:35 PM
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