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    Liban : la Résistance islamique a revendiqué la destruction de 8 chars Merkava et d’un bulldozer D9 israéliens durant les combats dans la localité de Taybeh

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