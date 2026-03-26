Les combats font rage au Sud-Liban : 18 Merkava, 2 D9 et 2 Hummer israéliens détruits. Kiryat Shmona bombardée 24 fois. 80 opérations de la résistance. « Un record »

Les combats font rage dans la nuit de mercredi à jeudi au sud du Liban où les opérations anti israéliennes ne connaissent pas de répit sous un déluge de raids israéliens frénétiques. L’institution militaire a décidé de repousser les frontières nord de 8 km et d’établir 18 positions militaires, a rapporté la chaine israélienne 14.

Jusqu’à l’écriture du rapport, la résistance a revendiqué pour ce mercredi 80 opérations anti israéliennes. « Le Hezbollah a enregistré un record en effectuant depuis le matin 80 opérations contre Israël », a rapporté le correspondant de la chaine 15 israélienne. Pendant que les raids aériens et les pilonnages d’artilleries israéliens visaient la majeure partie des régions au sud.

Selon le quotidien israélien Yediot Ahronoth, « le Hezbollah a tiré plus de 100 roquettes ainsi que des drones en direction du nord d’Israël », alors que la chaine 12 rend compte de 200 roquettes et drones tirés.

Selon les communiqués publiés par Média de guerre, la tribune médiatique de la Résistance islamique, cette dernière a détruit 18 chars, 2 bulldozers D9 et 2 hummers.

8 chars ont été détruits par les combattants à l’aide d’obus antichars dans la localité d’al-Taybeh pendant les affrontements qui ont éclaté suite à une embuscade tendue par les combattants dans la région d’al-Muhaysbate, à l’aide de projectiles guidés.

« Dans la localité d’al-Taybeh, les détonations des explosions, de tirs d’armes à feu, de tirs de roquettes, d’obus d’artillerie et de missiles guidés poursuivent les chars, tandis que les hélicoptères ennemis appuient les forces ciblées avec des tirs de roquettes et de mitrailleuses », décrit le correspondant d’al-Manar. Les raids israéliens frappaient aussi la localité adjacente de Deir Siriane.

Et de poursuivre : « Une colonne de chars se dirigeant de Taybeh vers la route de Qunaitra a été prise pour cible par des missiles guidés. En riposte, les forces ennemies ont ouvert le feu avec plus de 30 obus au phosphore et des tirs d’artillerie lourde sur les environs, atteignant la localité d’Adshit al-Qusayr. Des drones ennemis survolaient la zone à très basse altitude et des incendies ravageaient le secteur visé ».

Selon le correspondant d’al-Manar, la résistance a utilisé un missile lourd en direction d’une unité de soutien qui avançait pour secourir des troupes vissées entre Taybeh et Quneitra.

Un char a été visé dans une position récemment établie dans la localité de Markaba via un drone d’attaque, deux autres chars ont été visés dans la localité d’al-Qawzah ou les combats faisaient rage la veille. De même dans la localité d’al-Qunaitra où deux chars aussi ont été détruits.

Par ailleurs, Média de guerre a diffusé les images du tir de l’obus antichar réalisé le 21 mars, contre un char israélien, dans la localité de Naqoura. Dans la vidéo, on précise que la fumée se dégage du char bombardé. Les soldats israéliens y sont filmés pendant les combats qui avaient lieu dans cette localité du secteur occidental de la frontière.

Cette journée a aussi été marquée par des attaques incessantes contre la colonie de Kiryat Shmona. « C’est le jour le plus difficile pour Kiryat Shmona depuis 70 ans, elle a été visée 24 fois en un seul jour », ont déploré les médias israéliens. Ces derniers ont constaté que le Hezbollah a tiré des roquettes comportant des bombes à fragmentation en direction de cette colonie et envoyé des drones.

L’entité sioniste a publié un communiqué menaçant de « bombarder toutes les stations d’essence Amana régies par le Hezbollah » dans des dizaines de localités du sud.

Par ailleurs, le Hezbollah a annoncé le martyre du cameraman Hussein Ali Hammoud. Il collaborait aussi avec notre chaine al-Manar.

La localité de Harouf a annoncé le martyre du religieux cheikh Hussein Naji et de son épouse dans un raid ennemi sur cette localité.

Selon le bilan du ministère libanais de la Santé, 5 martyrs et 9 blessés suite à deux raids israéliens sur les villes d’Al-Bisariya et de Harouf; un raid israélien sur la localité de Kounine a tué 3 personnes et blessé 4 autres, un autre raid a blessé 7 personnes à Touline (district de Marjoyoun).

Des raids ont été signalés dans les localités de Nabatiyeh al-Fawqa, Srifa, Qabrikha, ‘Abba, ‘Adchite, Bourj Qalawiya, Ghandouriyeh, Hadatha, Qaaqa’yet al-Jisr, ‘Alma al-Chaab, Zawtar al-Charqiyeh, autour de Hasbaya, Hanine, al-Majadel, Rachaf, Majdal Zoun, Kafra, Bourgholiyeh, Qasimiyeh, Zarariyeh, Jbaa, Deir Mimas, Dweir, Rihane, Toule, …

Source : Divers