vendredi, 27/03/2026   
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    Commandant du bataillon israélien 603: Le terrain est complexe et l’ennemi, intelligent, opère différemment de l’opération « Flèches du Nord », utilisant massivement des drones et des tirs de missiles.

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      Résistance islamique au Liban: Une cible confirmée a été atteinte par un missile guidé contre un char Merkava à la périphérie sud-ouest de la localité d’Al-Bayyada

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      Ma’ariv : Le commandant du bataillon 603 exprime sa surprise face aux préparatifs du Hezbollah pour contrer les forces de l’occupation effectuant des manœuvres au sud du Liban

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      Commandant israélien du bataillon de génie de combat 603: « La quantité de missiles qui s’abat sur nous au sud du Liban est énorme ; ils savent où nous sommes, ce qui prouve l’existence d’une surveillance » (Ma’ariv)

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