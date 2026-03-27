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Analyse de l’armée israélienne: L’armée réalise que le Hezbollah a étudié ses plans et ses méthodes de combat, et qu’il recherche activement ses points faibles (Ma’ariv)
27-03-2026 09:16 AM
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