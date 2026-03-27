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    Ghalibaf : « Comment les USA, qui ne parviennent pas à protéger leurs soldats dans leurs bases dans la région et les cachent dans des hôtels et des jardins, pourraient-ils les protéger sur notre territoire ? »

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      Ministère israélien de la Santé : Les hôpitaux ont pris en charge 261 personnes blessées lors d’attaques menées par l’Iran et le Hezbollah au cours des dernières 24 heures.

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      Une source diplomatique d’un pays impliqué dans la transmission des messages américains entre l’Iran et les États-Unis a déclaré à Al-Mayadeen que « le chemin vers un règlement est très lent et extrêmement compliqué ».

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      Gharib Abadi met en garde contre « les déclarations subversives » de Grossi. « Il ne fait rien d’utile pour l’Iran »

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