vendredi, 27/03/2026   
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    Média de guerre diffuse les images de l’opération du 24 mars contre un char Merkava dans la périphérie de la localité d’al-Qawzah au sud du Liban à l’aide d’un projectile guidé. (Voir Telegram)

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      Les forces navales des Gardiens de la révolution ont lancé une attaque surprise à l’aide de missiles et de drones contre les points de rassemblement des forces américaines et israéliennes sur l’île de Bubiyan, au Koweït.

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      L’Europe recherche des alternatives au gaz après que les approvisionnements qataris ont été perturbés par la guerre israélo-américaine contre l’Iran.

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      Agression contre l’Iran : des installations énergétiques frappées dans le gouvernorat d’Ispahan.

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