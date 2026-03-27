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Le porte-parole de l’armée ennemie israélienne annonce une série de raids contre la capitale Beyrouth.
27-03-2026 21:28 PM
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Les forces navales des Gardiens de la révolution ont lancé une attaque surprise à l’aide de missiles et de drones contre les points de rassemblement des forces américaines et israéliennes sur l’île de Bubiyan, au Koweït.
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