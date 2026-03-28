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    Médias israéliens: Détection de tirs de missiles depuis l’Iran vers les régions du centre

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      Médias israéliens: Les sirènes d’alerte retentissent de nouveau dans la région de Haïfa par crainte d’infiltration de drones

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      Médias israéliens: Activation des sirènes d’alerte à Safed et ses environs après la détection de tirs de missiles depuis le Liban

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      Médias israéliens: Pour la première fois depuis le début de la guerre, des missiles en provenance du Yémen ont été détectés dans le sud

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