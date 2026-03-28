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    Yehya Saree : Les forces armées yéménites ont exécuté leur première opération militaire au moyen d’une salve de missiles balistiques, ciblant des objectifs militaires sensibles de l’ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée

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      Médias israéliens: Évacuation de 24 blessés, dont un haut officier, dans les rangs de l’armée israélienne à la suite d’une embuscade du Hezbollah au Sud-Liban.

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      Ministre turc des Affaires étrangères : « Alors que nous préparons le terrain pour la paix, nous ne pouvons permettre à la position de Netanyahou d’entraver une nouvelle fois les solutions diplomatiques. »

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      Médias israéliens : Une unité conjointe composée de parachutistes et de forces du génie de combat « Yahalom » est tombée dans une embuscade majeure du Hezbollah

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