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    Yehya Saree : L’opération a atteint ses objectifs avec succès, par la grâce de Dieu

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      Médias israéliens: Évacuation de 24 blessés, dont un haut officier, dans les rangs de l’armée israélienne à la suite d’une embuscade du Hezbollah au Sud-Liban.

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      Ministre turc des Affaires étrangères : « Alors que nous préparons le terrain pour la paix, nous ne pouvons permettre à la position de Netanyahou d’entraver une nouvelle fois les solutions diplomatiques. »

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      Médias israéliens : Une unité conjointe composée de parachutistes et de forces du génie de combat « Yahalom » est tombée dans une embuscade majeure du Hezbollah

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