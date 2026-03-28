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    Sud-Liban : 5 martyrs et un blessé suite à une frappe israélienne visant les services de secours dans la localité de Zawtar al-Charkiyeh

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      Médias israéliens: Évacuation de 24 blessés, dont un haut officier, dans les rangs de l’armée israélienne à la suite d’une embuscade du Hezbollah au Sud-Liban.

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      Ministre turc des Affaires étrangères : « Alors que nous préparons le terrain pour la paix, nous ne pouvons permettre à la position de Netanyahou d’entraver une nouvelle fois les solutions diplomatiques. »

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      Médias israéliens : Une unité conjointe composée de parachutistes et de forces du génie de combat « Yahalom » est tombée dans une embuscade majeure du Hezbollah

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