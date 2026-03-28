Armée iranienne : Nous avons ciblé le centre Elta Systems à Haïfa et les installations de ravitaillement en carburant de l’aéroport Ben Gourion.

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      Sud-Liban : la Résistance islamique revendique un tir de drone kamikaze contre un char Merkava dans la localité d’al-Bayyada.

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