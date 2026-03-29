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    Khatam al-Anbiya : nous affirmons que les combattants de l’Islam guettent cette folie pour prouver que l’agression ne se soldera que par une capture humiliante et le déchiquetage des agresseurs.

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      Araghchi qualifie l’assassinat des journalistes libanais de tentative flagrante d’« assassiner la vérité » et de faire taire « la voix des narrateurs de la réalité »

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      Abbas Araghchi condamne avec la plus grande fermeté l’acte terroriste perpétré par l’entité sioniste ayant conduit au martyre de courageux journalistes des chaînes Al-Manar et Al-Mayadeen.

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      Sud-Liban : Frappe israélienne contre une ambulance à Bint Jbeil entraînant le martyre de deux personnes : un secouriste de l’équipe médicale ainsi que le blessé qui était transporté dans l’ambulance

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