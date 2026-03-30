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Le pape Léon XVI affirme que « le Seigneur rejette les prières des dirigeants qui font la guerre et dont les mains sont souillées de sang ».
30-03-2026 00:20 AM
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