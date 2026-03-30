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La Résistance islamique cible un rassemblement de soldats de l’armée ennemie dans la colonie d’Avivim avec une salve de roquettes
30-03-2026 07:44 AM
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