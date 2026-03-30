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La Résistance islamique cible la base de Glilot (quartier général de l’unité de renseignement militaire 8200), située à 110 km de la frontière libano-palestinienne dans la banlieue de Tel-Aviv, avec une salve de missiles de haute précision
30-03-2026 13:00 PM
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