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Correspondant d’al-Manar : salves de roquettes vers des groupements militaires israéliens à Misgav Am dans le doigt de la Galilée puis à Admit et Arab al-Aramcheh. Les sirènes d’alerte retentissent.
30-03-2026 15:04 PM
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