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    Sud-Liban : La Résistance islamique revendique une attaque aux drones kamikazes contre des soldats ennemis dans la localité de Deir Siriane.

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      La président américain Donald Trump menace de bombarder des sites vitaux qui n’ont pas encore été visés en Iran si un accord n’est pas conclu et le détroit d’Ormuz n’est pas ouvert.

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      Sud-Liban : La Résistance islamique revendique une attaque aux drones kamikazes contre des soldats ennemis dans la localité de Deir Siriane.

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      Agression israélienne contre le Liban : l’armée annonce le martyre du soldat Ali Hussein Amer tué dans un raid ennemi sur le check-point de Amiriya au sud de Tyr au sud-Liban.

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