lundi, 30/03/2026   
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    La Résistance islamique annonce des accrochages violents depuis midi avec une force de l’ennemi israélien dans la localité de Aïnatha et la destruction d’un char Merkava dans la région d’al-Sedr. (Média de guerre)  

      En Lien

      Agression israéliennes contre le Liban : 4 martyrs et un nombre de blessés dans les raids ennemis sur une maison dans la localité d’al-Chahabiya au Sud-Liban. (ANI)

      Agression israéliennes contre le Liban : 4 martyrs et un nombre de blessés dans les raids ennemis sur une maison dans la localité d’al-Chahabiya au Sud-Liban. (ANI)

      Les universités américaines implantées dans les pays arabes passent à l’enseignement à distance en raison des menaces iraniennes. (Al Jazeera)

      Les universités américaines implantées dans les pays arabes passent à l’enseignement à distance en raison des menaces iraniennes. (Al Jazeera)

      Centre israélien Alma : Plus de 6 000 Israéliens ont été évacués de leurs domiciles en raison des dégâts causés par des tirs de roquettes.

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