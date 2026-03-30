lundi, 30/03/2026   
   Beyrouth 19:47
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Médias israéliens : un nombre de blessés dans les rangs de l’armée israélienne ont été évacués du Sud-Liban.

      En Lien

      Agression israéliennes contre le Liban : 4 martyrs et un nombre de blessés dans les raids ennemis sur une maison dans la localité d’al-Chahabiya au Sud-Liban. (ANI)

      Agression israéliennes contre le Liban : 4 martyrs et un nombre de blessés dans les raids ennemis sur une maison dans la localité d’al-Chahabiya au Sud-Liban. (ANI)

      Les universités américaines implantées dans les pays arabes passent à l’enseignement à distance en raison des menaces iraniennes. (Al Jazeera)

      Les universités américaines implantées dans les pays arabes passent à l’enseignement à distance en raison des menaces iraniennes. (Al Jazeera)

      Centre israélien Alma : Plus de 6 000 Israéliens ont été évacués de leurs domiciles en raison des dégâts causés par des tirs de roquettes.

      Centre israélien Alma : Plus de 6 000 Israéliens ont été évacués de leurs domiciles en raison des dégâts causés par des tirs de roquettes.