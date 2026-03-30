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Centre israélien Alma : Plus de 6 000 Israéliens ont été évacués de leurs domiciles en raison des dégâts causés par des tirs de roquettes.
30-03-2026 19:18 PM
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