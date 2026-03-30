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    Les universités américaines implantées dans les pays arabes passent à l’enseignement à distance en raison des menaces iraniennes. (Al Jazeera)

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      FINUL : deux casques bleus ont été tués suite à une explosion d’origine inconnue a proximité de la localité de Bani Hayane au Sud-Liban.

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      Agression israéliennes contre le Liban : 4 martyrs et un nombre de blessés dans les raids ennemis sur une maison dans la localité d’al-Chahabiya au Sud-Liban. (ANI)

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      Les universités américaines implantées dans les pays arabes passent à l’enseignement à distance en raison des menaces iraniennes. (Al Jazeera)

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