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    FINUL : deux casques bleus ont été tués suite à une explosion d’origine inconnue a proximité de la localité de Bani Hayane au Sud-Liban.

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      Frappes iraniennes à Haïfa et Beersheba : capacités balistiques conservées et tactique de distraction depuis le Liban. Le radar israélien Elta hors service?

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